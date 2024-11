Tg24.sky.it - Reggio Calabria, 16enne violentata mentre va a scuola: un arresto

Un 49enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra, nel reggino, per violenza sessuale ai danni di una sedicenne. L'episodio si è verificato verso le 8:30 lungo Viale delle Rimembranze, una delle arterie principali del paese, frequentata soprattutto negli orari scolastici. La ragazza si stava dirigendo a piedi verso lache frequenta, quando è stata avvicinata dall'uomo che, trattenendola contro la sua volontà, ha compiuto atti a sfondo sessuale. Sul posto stavano operando i carabinieri di una pattuglia, impegnati in un normale controllo del territorio. I militari hanno visto quanto stava accadendo e sono subito intervenuti bloccando l'uomo e aiutando la ragazzina che, nel frattempo, era riuscita a divincolarsi. La denunciaLa, visibilmente scossa, è stata accompagnata dai carabinieri in caserma, dove, insieme alla madre, ha sporto una denuncia formale contro il suo aggressore.