Lanazione.it - Phoenix 2012 al vertice. In tre all’inseguimento

Leggi su Lanazione.it

Vittoria di forza delche si impone per 4 a 3 contro l’Olimpia Prato, conquistando così la vetta solitaria in classifica del campionato di calcio a 11 Uisp Prato. I padroni di casa sono stati trascinati dal poker di un dirompente Francesco Acciaioli, autore di tutti e 4 i gol dei suoi, due per tempo. Per gli ospiti hanno segnato inutilmente Fabrizzi, Coppi e Monterisi. Il Bellini Giacomo Bacchereto, invece, si ferma (2-2) contro il Prato Asd. Un pareggio che significa perdere momentaneamente la vetta della classifica. Per i padroni di casa a segno Bellini, mentre il secondo gol è maturato grazie ad un’autorete. Per gli ospiti sono andati a bersaglio Baracchi e De Angelis. La Polisportiva S. Andrea, a lungo a zero punti ad inizio campionato, strappa il suo secondo punto fermando in casa i Kickers Narnali e imponendo loro uno 0-0 finale sul campo di Iolo.