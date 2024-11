Universalmovies.it - Oscar 2025 | Vermiglio tra i “film eleggibili” per l’Academy

Ci siamo,of Motion Picture Arts and Sciences ha iniziato a fornire le prime indicazioni riguardo i “” in vista degli.La lunga lista che vi proponiamo qui di seguito fornisce informazioni riguardo inelle categorie “Miglior Lungometraggio d’Animazione“, “Miglior Documentario” e “Miglior Lungometraggio Internazionale“, categoria quest’ultima che interessa molto da vicino a noi italiani. Ebbene, per buona pace degli appassionati di cinema del belpaese,di Maura Delpero dopo la segnalazione del Comitato di Selezione presso l’Anica (il nostro articolo) è presente nella lista.Il prossimo passo ora saranno le votazioni preliminari, che si terranno dal 9 al 13 dicembre, con le shortlist verranno annunciate il 17 dicembre. L’annuncio delle nomination, invece, è previsto per il 17 gennaio, con la cerimonia di consegna deglis® che si terrà a Los Angeles il 2 marzo