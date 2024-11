Thesocialpost.it - Neonato muore in ospedale, stava per essere operato: problemi respiratori dalla nascita

Leggi su Thesocialpost.it

Un dramma si è verificato all’‘Infantile ‘Cesare Arrigo’ di Alessandria, in Piemonte. Un, affetto finda gravi, è morto nella serata di giovedì 21 novembre, mentre era ricoverato presso la Terapia intensiva neonatale. È stata l’Azienda Ospedaliero-Universitaria della città piemontese a renderlo noto con un comunicato.Leggi anche:dimenticato in auto, il “turista spazzino” Simone lo salvaDramma inad AlessandriaSecondo quanto si apprende, ilera in attesa disottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari dell’, il piccolo è deceduto poco prima dell’intervento. La direzione dell’Aou Alessandria esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia “in questo momento di dolore, assicurando la piena collaborazione per ogni ulteriore chiarimento”.