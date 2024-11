Napoli tragico volo di una donna dal 30 piano di un hotel | tutte le ipotesi degli inquirenti

Leggi su Dayitalianews.com

Una morte inquietante e misteriosa quella di una, precipitata dal 30°dell’Ambassador nel cuore di, in via Medina. I tragici fatti si sono verificati ieri, 21 novembre, verso le 20:00, quando la città era ancora piena di auto e pedoni. Ildella, ancora da chiarire se fosse o meno un ospite dell’albergo, si è interrotto al nono.Ildelladal 30°La tragica scena si è svolta sotto gli occhi atterriti di alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’1-1-8 ma, considerando le gravissime ferite riportate in seguito alla caduta da una simile altezza, per lanon c’è stato nulla da fare.Un caso inquietante e intriso di mistero, sul quale stanno indagando gli agenti della Questura e i carabinieri di