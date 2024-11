Universalmovies.it - Minecraft | Il folle trailer del film in live action

Nel primo pomeriggio Warner Bros ha condiviso in rete ildi Un, l’adattamentodel celebre franchise videoludico.Il, in uscita nelle sale dal prossimo anno, nasce per premiare il grande amore dei fan per uno dei franchise videoludici tra i più venduti di sempre. Neldiffuso quest’oggi è possibile dare un nuovo sguardo allo straordinario mondo ricreato per il cinema dal regista Jared Hess, con un cast capitanato da Jason Momoa e Jack Black.Warner Bros distribuirà ilnelle sale italiane dal 3 aprile 2025.UnIlItalianoUnNote di ProduzioneLa regia di Unè stata affidata nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), mentre Mary Parent e Roy Lee sono impegnati in cabina produttiva, con loro ci sarà un credito anche per Jill Messick, produttore morto nel 2018.