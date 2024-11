Sport.quotidiano.net - Milan-Juventus, Fonseca: “Concentrati come Sinner, loro più forti del Real in difesa”

o, 22 novembre 2024 - Unconcentratoper battere unadifensivamente più forte delMadrid. Sono i messaggi dialla vigilia della partita di domani, sabato 23 novembre, a San Siro contro i bianconeri. Altro sms: "Theo Hernandez? Per me è il più forte terzino sinistro al mondo". Conferenza lunga, tipica di una sfida chiave: -8 dal Napoli capolista, seppur con una gara da recuperare. E i rossoneri sono reduci dallo storico successo al Benabeu, seguito però dal pareggio di Cagliari: "In entrambe le partite abbiamo segnato tre gol, chiaramente il problema è difensivo: in queste due settimane abbiamo lavorato quasi solo su questo, sull'aggressività e sui duelli".