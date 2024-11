Ilgiorno.it - "Mancano 54 medici di famiglia". Nuova mobilitazione in vista: faremo sentire la nostra voce

54di. L’Adda-Martesana è il territorio dove la carenza di camici bianchi è stato ridotto meno: solo l’11, contro una media regionale del 51%". "I pazienti hanno perso la pazienza", nuovo presidio dei cittadini stanchi "di essere in serie C", l’appuntamento è per martedì alle 10 in sala consiliare a Pioltello, in occasione dell’assemblea dei 53 sindaci dell’Asst Melegnano-Martesana - spiega Curzio Rusnati uno dei promotori dellaed ex sindaco di Bussero -. Saremo lì come sempre a farla". Il mese scorso i cittadini avevano consegnato alla sindaca Ivonne Cosciotti 2mila 700 firme raccolte (nella foto) in settimane di banchetti "per ribadire il concetto: il nostro diritto alla salute deve essere garantito". "I malati scoperti sono 11mila sul territorio, siamo ultimi nella classifica lombarda", incalzano gli arrabbiati.