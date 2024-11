Quotidiano.net - ll dopo Fitto: quattro (buone) cartoline dalla nuova Ue

Roma, 22 novembre 2024 – C’è più di un motivo per rallegrarsi di quanto accaduto mercoledì a Bruxelles, e guardare con minor pessimismo alle sorti della Ue. Il primo è la nomina di Raffaele, uno dei migliori elementi in circolazione nel non altrettanto nutrito panorama politico italiano: competente, rispettato, europeista, un democristiano che avrebbe potuto tranquillamente militare nel medesimo partito di Paolo Gentiloni. Per Giorgia Meloni non c’era scelta migliore. Il secondo motivo è il voto favorevole annunciato di FdI, che sancisce la spaccatura del fronte sovranista di cui l’Ecr è il perno e offre l’opportunità alla premier di rimediare l’errore compiuto a luglio quando un paese fondatore si mise fuorimaggioranza Ue, e di fatto riporta l’Italia dentro palazzo Berlaymont.