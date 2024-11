Iodonna.it - Lisbona è una città difficile da dimenticare. Ha un’atmosfera magica, tra fado, vita rilassata lungo il fiume, luci meravigliose e musei

Leggi su Iodonna.it

, con i suoi tetti arancioni, con ilTago che la abbraccia e che èdistinguere dall’oceano, con i suoi Pastéis de Belém, con le note nostalgiche e malinconiche del suo(patrimonio mondiale dell’umanità), con i suoi murales e i suoiall’avanguardia.è unache non si dimentica facilmente, resta nel cuore e ogni volta che si torna da lei si scopre qualcosa di nuovo e di magico. È unaviva, in continua evoluzione. Ecco dodici esperienze da non perdere se state pensando di godervi la capitale portoghese per qualche giorno.Ponte 25 de Abril a(Foto di Eleonora Giovinazzo) Leggi anche › “Esfavillava” in 7 tappe: dove andare per ammirare la luce unica della capitale portoghese 1.