Leonardo Caffo il filosofo sotto processo per maltrattamenti all’ex compagna rinuncia a Più libri più liberi dopo le polemiche

Ila Milano pere lesioni alla sua ex, non parteciperà alla Fiera nazionale della piccola e media editoria Piùpiùin programma a Roma dal 4 all’8 dicembre,ledei giorni scorsi. «Ho ritirato oggi stesso la mia partecipazione e ringraziato Chiara Valerio e Cortina Editore per il gentile invito. Loro non hanno nessuna colpa: rispettatele, se potete», fa sapere il. Nel suo incontro, previsto per sabato 7 dicembre, in una “Lectio magistralis”,avrebbe dovuto introdurre «alla vita mentale, all’etica animale e ai contesti sociali in cui si sviluppa l’agire come proprio biologico della specie Homo Sapiens» nella presentazione del suo libro Anarchia – Il ritorno del pensiero selvaggio. «Se la mia sola presenza rovina una fiera così importante, per la cultura italiana e dedicata a un così alto ideale, credo sia necessario come intellettuale fare un passo indietro.