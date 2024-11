Gamberorosso.it - Le due sorelle che portano avanti una delle prime cantine che ha scommesso su Bolgheri

Leggi su Gamberorosso.it

Due, Martina e Lisa ed una mission: fare un vino che rispetti i nostri gusti mantenendo intatto lo spirito contadino del padre. E per fare questo unadue, la più giovane, ha persino deciso di lasciare la carriera da architetta e tornare alla terra. Una scelta di cuore e di "pancia" che le ha fatte ritrovare più adulte a guidare una realtà che fa dell'artigianato in vigna come in cantina un chiaro biglietto da visita che le distingue e caratterizza nella blasonata. «Il vino fa parte del nostro Dna - spiegano - però allo stesso tempo non ci siamo adagiate vedendo che tutto andava bene, in una terra baciata, abbiamo cercato la nostra strada anche stilistica e con quest'annata la 2021 abbiamo fissato un primo punto d'arrivo e siamo molto soddisfatte di averlo raggiunto senza snaturare le nostre radici ».