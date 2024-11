Ultimouomo.com - Lasciate in pace Nicola Pietrangeli

Dopo le partite di Jannik Sinner qualcuno telefona a. È lecito immaginarsi, coi suoi impeccabili gilet da merceria di Corso Francia, nel suo bellissimo salotto. Una stanza col parquet a spina di pesce;seduto sul divano, gli occhiali da sole Persol marroni indossati anche all’interno, coppe, medaglie, cimeli vari e un arredamento che rivela la sua appartenenza a una borghesia reale e non posticcia. Una borghesia che si muove con leggerezza aerea tra aperitivi, cene e situazioni. Nessuna piccola cosa di pessimo gusto. Mobili di design un po’ datati, ma risalenti a un’epoca in cui le cose si facevano per bene; paesaggi inglesi, una caccia alla volpe, il poster di una ballerina di Flamenco, una tigre di ceramica alta un metro.Squilla il telefono. “Sì, Pronto,”.