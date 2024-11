Quotidiano.net - L’Aja: crimini di guerra: "Netanyahu e Gallant devono essere arrestati"

di Aldo Baquis TEL AVIV Dopo quelli ancora scottanti a Gaza, in Libano ed in Iran, per Israele si è aperto ieri un nuovo minaccioso fronte di ostilità quando la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso mandati di arresto per il premier Benjamine per l’ex ministro della Difesa Yoav. Sono accusati di aver commessodicontro l’umanità nell’ambito di "un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile a Gaza". In particolare viene attribuito loro un "ricorso alla fame come metodo di". È la prima volta che la Corte penale delemette mandati di arresto nei confronti di dirigenti di democrazie occidentali. "Un giorno nero per la giustizia, un giorno nero per la umanità "ha replicato sconvolto il capo dello Stato israeliano Isacc Herzog.