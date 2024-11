Gaeta.it - La guardia di finanza celebra 250 anni con un calendario dedicato agli eroi del soccorso alpino

Facebook WhatsAppTwitter Ladiha deciso di omaggiare un importante traguardondo i suoi 250di servizio attraverso unper il 2025. Questo progetto visivo mette in risalto l’impegno quotidiano dei membri del corpo, in particolare gli specialisti dele i loro compagni a quattro zampe, come Kira, un pastore tedesco in servizio. Questonon solo rappresenta momenti di lavoro, ma evidenzia anche valori fondamentali come la dedizione, la professionalità e il legame umano tra i membri delladi.Un viaggio visivo nella quotidianità delLe immagini delraccontano storie di interventi e missioni svolte nel corso degli, facendo emergere la dedizione degli operatori del. Ladinon opera solo per garantire la sicurezza, ma si distingue per il supporto in situazioni di emergenza, nelle quali il tempismo e la preparazione fanno la differenza.