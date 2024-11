Serieanews.com - I 10 calciatori dal valore più alto in Serie A: uno di loro è un flop clamoroso

Leggi su Serieanews.com

Sapete quali sono iche valgono di più nel nostro campionato? Molti li indovinate facili, alcuni però sono un po’ una sorpresa“LaA è diventata un campionato di secondo livello”. Quando si parla del nostro campionato sono troppi i luoghi comuni ormai triti e ritriti, a volte espressi anche in maniera fin troppo superficiale.Lautaro Martinez è in testa a questa speciale classifica (foto: Ansa) –anews.comGià, perché il nostro campionato è ancora strapieno di talenti che valgono tanto e che piacciono anche alle big straniere, talvolta disposte anche a spendere cifre irreali per portarseli a casa. Basti pensare che in questa classifica, basata su valori Transfermarkt, al 20mo posto c’è Mike Maignan valutato 38 milioni di euro. Valori alti ma in realtà neppure tanto alti: molti di questi, per portarli via, richiedono cifre anche maggiori a quelle prospettate dal noto sito di mercato.