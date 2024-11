Lanazione.it - Guarnieri, sorriso a mezza bocca: "Non solo norme, serve più cultura"

"Oltre alle imposizioni dall’alto, bisogna educare le persone e tramettere loro ladella sicurezza". Stefanofondatore dell’Associazione Lorenzo, nata in memoria di suo figlio Lorenzo, morto a causa di un incidente stradale nel 2010, quando guarda le novità introdotte per i monopattini dal nuovo codice della strada non ha dubbi., come vede l’obbligo del casco? "La misura di base è positiva. Si parla di dispositivi di sicurezza che riducono l’impatto degli incidente. Ma c’è un ’ma’? "Purtroppo sì. L’obbligo di prevedere una targa e anche quello di assicurare i monopattini rende complesso un sistema nato per essere semplice" In che senso? "Se un cittadino compra un monopattino, ma prima di metterlo in strada deve superare iter amministrativi complessi, e ancora non ben definiti, è probabile che scelga un altro mezzo, come una bicicletta ad esempio" E la riforma nel complesso come le sembra? "L’impianto è un pochino fumoso.