Gardaland | il 2025 segna l’arrivo della prima mondiale di Animal Treasure Island

si prepara a fare il suo grande debutto nelpresso il parco divertimenti di, un evento che promette di regalare un'esperienza senza precedenti ai visitatori. La nuova attrazione, sviluppata da Merlin Entertainments, rappresenta un investimento significativo per il parco, pari a circa 10 milioni di euro. Questa entusiasmante iniziativa è parte delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di, offrendo una combinazione di avventura e innovazione.Una nuova avventura sottomarinaLa novità principale dinelè senza dubbio, una water dark ride che si snoda totalmente sotterranea, per una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadrati. Questa attrazione si distinguerà per la qualitàsua progettazione, con venti scene nuove e coinvolgenti che promettono di catturare l'immaginazione dei visitatori.