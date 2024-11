Sport.quotidiano.net - Formula 1, Hamilton domina le libere di Las Vegas. I tempi Fp1 e Fp2

Las, 22 novembre 2024 – Lewisla seconda sessione di provea Las, dove domenica si corre il 22esimo gran premio della stagione su 24 con Max Verstappen alla prima chance di conquistare il titolo iridato. Il britannico della Mercedes conferma la prestazione delle FP1 con il primo miglior tempo, girando in 1'33"825. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris (1'33"836). Ancora Mercedes con Russell (1'34"015). Poi le Ferrari di Sainz e Leclerc davanti a Gasly. In grave difficoltà le Red Bull: il campione del mondo in carica Max Verstappen solo diciassettesimo a oltre due secondi dae Sergio Perez ancora più lontano penultimo con un distacco di 2”230. Sessione 2 interrotta con bandiera rossa ad una ventina di minuti dal termine a causa dello stop in pista della Williams di Alexander Albon.