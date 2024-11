Oasport.it - F1, Sainz non è soddisfatto: “Il passo gara non era male, ma c’è tanto lavoro da fare”

Carlosha stampato il quarto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas 2024, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari si è inserito a 280 millesimi dalla miglior prestazione assoluta della Mercedes di Lewis Hamilton, precedendo di due decimi l’altra Rossa di Charles Leclerc.“Quello di oggi a Las Vegas è stato un venerdì complicato, principalmente a causa delle condizioni della pista, che presentava pochissimo grip e ci ha dato sensazioni strane in macchina“, ha commentato il trentenne di Madrid a fine giornata (fonte: Ansa).“Per la seconda sessione abbiamo provato qualcosa di diverso, ma non siamo ancora soddisfatti della nostra posizione e dobbiamo continuare a lavorarci sopra. Speriamo che le analisi di questa sera ci aiutino a individuare le aree principali di miglioramento, così da arrivare alle qualifiche di domani in una forma migliore.