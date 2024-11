Oasport.it - F1, Christian Horner: “La direttiva tecnica cambierà poco la situazione. Pensiamo ancora al titolo costruttori”

Leggi su Oasport.it

Anche il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas non è esente da polemiche fuori dalla pista. Il ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, infatti, ha visto un nuovo intervento della FIA che, a quanto pare, è andata a dirimere una questione. Cos’è successo nello specifico?La FIA ha deciso di intervenire attraverso una nuovadopo essere stata sollecitata da Red Bull. Si tratta del veto sull’uso di piastre protettive sul fondo delle vetture. Quale vantaggio potrebbe avere questa soluzione? Chi ha dotato le monoposto di ciò, può schiacciare le macchine maggiormente al suolo, cercando di girare in pista con un assetto molto basso senza però incorrere in una squalifica per l’eccessiva usura del fondo.La norma prevede un’usura massima di un millimetro sui 10 di spessore del pattino che copre il fondo dell’auto.