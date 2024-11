Ilgiorno.it - "Epilogo drammatico. Situazione sottovalutata"

CASSINETTA (Varese) A Cassinetta di Biandronno al fianco di lavoratori e sindacati anche alcuni esponenti politici del territorio, tra cui la vicesindaca di Varese Ivana Perusin, che ha lavorato per 25 anni in Whirlpool. In corteo anche il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti. "La crisi aziendale, la più grave della Lombardia – ha commentato – è davvero preoccupante e si inserisce in un quadro che vede l’economia della Regione in sofferenza, come ha certificato anche l’analisi di Bankitalia, e questo a fronte di una Giunta immobile e in assenza di una politica industriale". Astuti giudica inaccettabile l’assenza del ministro Urso al tavolo di mercoledì. "Il Governo ha il dovere di intervenire subito e utilizzare la Golden power". Quindi lo sguardo si sposta sul consiglio regionale.