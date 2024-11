Panorama.it - E anche per gli influencer arriva il codice ATECO

E alla finegliavranno il. Dopo anni in cui la regolamentazione della creator economy ha lasciato molto a desiderare, finalmente dal primo gennaio 2025il settore degliavrà il suodi classificazione, per la precisione il numero alfanumerico sarà 73.11.03.Esulta tramite i social il Vicepremier Matteo Salvini: «Una vittoria della Lega grazie al lavoro di questi mesi del nostro sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, insieme a ISTAT, EUROSTAT e all’Associazione Italiana Content & Digital Creators (AICDC). Si tratta di un fondamentale passo in avanti per dare il giusto riconoscimento a un settore in forte crescita in Italia, in particolare tra tanti giovani professionisti».A fare eco a SalviniJacopo Ierussi, Presidente Asso, che ha ringraziato «tutti coloro i quali hanno permesso che un lavoro durato tre anni diventasse realtà.