Dopo il suo Celentano Angelo Bonelli pronto per Sanremo Unico problema | è timido e non sa chi sia Carlo Conti – Il video

Leggi su Open.online

la performance che ha steso l’aula di Montecitorio davanti a cuiha intonato Il ragazzo della via Gluck di Adriano, il leader dei verdi è in lizza per una ospitata al prossimo Festival di. D’altra parte, il nuovo direttore artistico e conduttore della prossima edizione,, ha appena annunciato di volere allargare il numero dei cantanti in gara e ha lasciato intendere che una sorpresa sia in preparazione.Ho fatto un’improvvisata cantandoe ho spiazzato i miei colleghiC’è un solo ostacolo però:non è un fan del Festival e sembra non sapere nemmeno chi sia, che pure una certa popolarità sembra godere. Avvicinato dalle telecamere di Open che scherzando hanno spiegato di essere arrivate a lui su indicazione proprio disi è paralizzato: «chi?.