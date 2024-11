Dl Fiscale dal concordato preventivo al canone Rai | le proposte al vaglio del Senato

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – La riapertura al 12 dicembre del, il bonus da 100 euro, ma anche le liste d’attesa della sanità e le autostrade dello Stato. Non solo fisco, ma anche misure economiche per riassegnare al 2025 risorse altrimenti perse, negli emendamenti al decreto collegato alla manovra in esame in commissione Bilancio al. La votazione degli emendamenti del provvedimento in commissione Bilancio alentrerà nel vivo lunedì con l’obiettivo di fare approvare il dl in Aula a Palazzo Madama mercoledì e poi trasmetterlo alla Camera. Un emendamento del governo prevede la riapertura dei termini per l’adesione dei soggetti Isa albiennale scaduto il 31 ottobre al 12 dicembre. Ilconsente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i parametri contenuti nelle banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.