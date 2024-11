Dilei.it - Diletta Leotta verso L’Isola dei Famosi. E Gilles Rocca sbotta per la chiusura de La Talpa

Il futuro diè nel mondo dell’intrattenimento. Sebbene Lasi sia rivelata un flop, con scarso appeal e pochi telespettatori, Mediaset vuole continuare a puntare sulla conduttrice siciliana, che ha esordito in tv prima come meteorina a Sky e poi si è fatta spazio nel complicato mondo del calcio. E ora pare pronta a conquistarsi un ruolo di primo piano nello spettacolo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti,sarebbe in lizza per condurre la prossima edizione dedei, che potrebbe avere un’opinionista a sorpresa.nuova conduttrice dedeipotrebbe essere la nuova conduttrice dedei. La notizia circola da qualche tempo ma ora a rilanciarla è il giornalista Gabriele Parpiglia, che svela anche i nomi dei presunti opinionisti della prossima edizione del reality show.