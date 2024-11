Oasport.it - Coppa Davis, l’Italia deve evitare il doppio con l’Australia: Ebden/Thompson sono temibili

Domani, sabato 23 novembre,capitanata da Filippo Volandri affronterànella semifinale della Final Eight di. Il remake dell’atto conclusivo del 2023 andrà in scena e per gli azzurri non sarà una sfida facile. Volandri ha una questione in ballo da chiarire e non sottovalutare: chi impiegare come n.2 tra i singolaristi?Se è vero che il ruolo di massimo riferimento non può e nonessere discusso, parlando di Jannik Sinner, si dovrà analizzare la situazione per quanto riguarda Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Se è vero che il toscano in questo 2024 ha messo insieme prestazioni ottime valse la top-20, lo è altrettanto che su questa superficie così rapida il suo tennis faccia fatica a far male agli avversari. Quanto accaduto nello scontro con l’argentino Francisco Cerundolo parla chiaro.