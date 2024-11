Oasport.it - Coppa Davis, i ranking di singolare e doppio degli australiani prima della semifinale con l’Italia

La seconda2024 di tennis vedrà opposte nella giornata di domani Italia ed Australia, in quella che è una riproposizionefinale andata in scena lo scorso anno, quando gli azzurri si imposero in due match e non ci fu bisogno di ricorrere aldecisivo.Sinner, nella sfida tra i numeri 1, affronterà nuovamente l’australiano Alex de Minaur, al 9° postoclassifica ATP: lo scorso anno non ci fu storia, e probabilmente questo è il match che sembra meno equilibrato tra quelli previsti nel corso del tie.Il numero 2 inper l’Australia sarà uno tra Alexei Popyrin, 24 ATP, e Thanasi Kokkinakis, 77 del mondo, con quest’ultimo schierato nella sfida dei quarti contro gli Stati Uniti, con l’oceanico uscito vittorioso contro il nordamericano Ben Shelton.