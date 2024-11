Cop29, attesa per il documento finale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

la seconda bozza delalladi Baku, in Azerbaigian. La Conferenza dovrebbe chiudersi oggi, ma i negoziati sono ancora in alto mare e appare probabile uno slittamento a domani. La presidenza azera ha presentato le prime bozze sui principali dossier, ma quello sulla finanza climatica, il più importante, è solo un riepilogo delle posizioni antipodiche e non offre soluzioni di mediazione.I Paesi del G7 più la Cina chiedono 1.300 mld di dollari annui di aiuti per il clima dal 2025.