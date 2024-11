Unlimitednews.it - Colpita base Unifil in Libano, 4 militari italiani feriti

ROMA (ITALPRESS) – Quattrosono rimasti leggermentea seguito dell’esplosione di due razzi da 122 millimetri che hanno colpito laUNP 2-3 di Shama, nel sud del, che ospita il contingente italiano e il Comando del settore ovest di. “Ho immediatamente contattato il comandante del contingente, generale di Brigata Stefano Messina, per sincerarmi delle condizioni dei quattro, che non destano preoccupazioni. Ho anche contattato la mia controparte libanese ribadendo che il contingente italiano di Unifl permane nel sud delper offrire una finestra di opportunità alla pace e non può diventare ostaggio degli attacchi delle milizie. E’ intollerabile che ancora una volta unadisia stata”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.