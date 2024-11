Romadailynews.it - Cina: ministero Esteri, attuato politica unilaterale di esenzione visto per 29 Paesi

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – Lahapolitiche unilaterali didalper 29, tra cui Francia e Germania, nell’ambito degli sforzi per favorire i viaggi internazionali, ha dichiarato oggi un funzionario deldegli Affari. Laha ottenuto l’totale dalcon 25, ha dichiarato Tong Xuejun, funzionario del dipartimento consolare del, durante una conferenza stampa sulle misure per promuovere il commercio estero. Nel novembre 2023, ilha annunciato una sperimentazionedell’dalper i titolari di passaporto ordinario di Francia, Germania, Italia,Bassi, Spagna e Malesia a partire dal primo dicembre 2023. In base a questa, le persone idonee possono entrare insenza dover richiedere unin anticipo, con soggiorni fino a 15 giorni consentiti per affari, turismo, visite familiari o semplice transito.