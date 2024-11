Lettera43.it - Chi è Pam Bondi, scelta da Trump come ministra della Giustizia

Si aggiunge un nuovo nome alla futura amzione. Il presidente eletto ha nominato Pam, ex procuratrice generaleFlorida,sua nuovaper guidare il Dipartimento di. La nomina è arrivata dopo che Matt Gaetz si è ritirato a causacrescente opposizione repubblicana legata alle accuse di cattiva condotta sessuale mosse contro di lui. «Sono orgoglioso di annunciare l’ex procuratrice generale del grande statoFlorida, Pamnostra prossima procuratrice generale degli Stati Uniti. Pam è stata una procuratrice per quasi 20 anni, dove è stata molto dura con i criminali violenti», ha annunciatoin un post su Truth Social.: «Finora il Dipartimento diè stato armato contro di me, non più»ha 59 anni ed è stata la prima donna nel 2010 a ricoprire il ruolo di procuratrice generale in Florida.