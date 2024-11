Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina: anche il profilo di Manuela Bianchi sarà comparato con i Dna femminili

Rimini, 22 novembre 2024 – Proprio giovedì, la criminologa e consulente per la difesa di Louis Dassilva lo aveva in qualche modo evocato: il confronto dei due Dnaisolati sui vestiti diPaganellicon la firma biologica di. E ora, il tentativo di comparazione è realtà. Sotto la lente del super perito Emiliano Giardina non finiranno solo i Dna dei soccorritori della Paganelli e degli agenti di polizia che entrarono nell’angusto disimpegno tra le porte tagliafuoco che portano dal vano ascensore ai garage di via del Ciclamino 31: il luogo in cui la 78enne venne uccisa con 29 coltellate. Rimini 15-11-2024 -Omicidio Paganelli udienza GIP incidente probatorio cam 3 - Fabbri, Guidi,, Davide Barzan, avvocati. © Manuel Migliorini - Adriapress.