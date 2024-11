Bergamonews.it - Cantiere per il bus elettrico, sulla Circonvallazione chiusa la bretella di via Grumellina

Bergamo. A seguito dell’avvio della cantierizzazione del tratto compreso da via dellaa via Moroni civico 372 (altezza fiorista Nava) e del conseguente monitoraggio della viabilità nel tratto interessato, è stata emessa un’ordinanza che prevede la chiusura dell’uscita per via dellaper tutti i veicoli provenienti dallaPompiniano con obbligo di proseguire dritto.L’ordinanza è stata emessa, a seguito dell’avvio del, al fine di ridurre l’impatto viabilistico sul tratto interessato dall’intubamento della Roggia Colleonesca per la realizzazione dell’opera dell’e-BRT che collegherà Bergamo a Dalmine e Verdellino.Il tratto viene costantemente monitorato dagli enti competenti al fine di consentire la cantierizzazione e i lavori e allo stesso tempo la gestione della viabilità.