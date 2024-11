Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juve: Fagioli esce e Chilwell arriva?

Non è stato un inizio di stagione semplice per Nicolònella, finalmente reintegrato al 100% dopo il caso scommesse ma che sta facendo fatica a rientrare con continuità nelle rotazioni di Thiago Motta. Il motivo è molto semplice: è una scelta tecnica.In questo momento, Locatelli e Thuram stanno garantendo un rendimento migliore e per questo motivo il tecnico glieli preferisce. Una situazione che però potrebbe iniziare a spazientire il giovane centrocampista che ha più di qualche richiesta di mercato.In Italia si sono fatte sotto Monza e Fiorentina, entrambe interessate alle sue prestazioni e che potrebbero chiederlo magari in prestito fino al termine della stagione. Dall’estero invece sono forti le voci che provengono dalla Spagna, con Betis e Villareal in pole. Molto dipenderà dalla sua volontà, se vorrà giocare di più dovrà trovare una nuova sistemazione.