Lanazione.it - Argento nei 100 dorso per Emmanuela Lau al trofeo ‘Nico Sapio’

Leggi su Lanazione.it

Secondo posto perLau, la nuotatrice del Club Nautico, classe 2010, che alla 5ª edizione delinternazionale “Nico Sapio” di Genova, nella categoria juniores ha conquistato l’nei 100 metricon il tempo di 1’03"58. Alla tre giorni del prestigiosoinserito nel programma di “Genova 2024 capitale europea dello sport”, in finale la dorsista apuana si è dovuta arrendere alla giovane promessa brianzola Caterina Santambrogio (classe 2009), già parte della selezione nazionale giovanile. Prima tra le atlete classe 2010,(nella foto) ha saputo gestire bene l’ansia, i tempi lunghi della giornata e le proprie energie in gara, strappando il pass per gli italiani in programma a Riccione in primavera, oltre all’accesso ai campionati italiani nei 50 metri(29"76) e al nuovo personal best nei 50 metri farfalla (29"72).