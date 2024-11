Iltempo.it - Visconti, Righi Amaldi e Sant'Orsola: la classifica completa dei migliori licei di Roma

Leggi su Iltempo.it

Ildi piazza del Collegiono continua ad essere il miglior liceo classico diin termini di preparazione agli studi universitari (seguito sempre dal Mamiani di Prati e dal Tasso di via Sicilia), l'Augustoil miglior Scientifico (seguito sempre dal Cavour, e stavolta dall'Aristotele, che scala alcune posizioni), l'Edoardoil miglior Linguistico (sempre dopo il Levi e il Tacito) e il paritarioil miglior Artistico (seguono Caravaggio e Caravillani). Le maggiori novità sono sui tecnici. Con l'istituto Leonardo Da Vinci che si piazza all'apice delladei primi dieci istituti Tecnici Economici per indice di occupazione dei diplomati, che segna la percentuale degli occupati cioè coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma - su coloro che non si sono immatricolati all'università: quest'anno, infatti, conquista il podio surclassando di una posizione, rispetto al 2023, il Croce-Aleramo (medaglia d'argento).