Inter-news.it - Verona-Inter, Taremi si candida in attacco! Scelto compagno di reparto

Leggi su Inter-news.it

L’si avvicina alla sfida contro ilcon alcune incognite, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo e l’. Se il possibile forfait di Hakan Calhanoglu obbliga Simone Inzaghi a valutare alternative in regia, un’altra questione aperta riguarda l’, dove latura di Mehdiper una maglia da titolare si fa sempre più concreta.NUOVA CHANCE? – Lautaro Martinez, pilastro dell’nerazzurro, rientrerà dall’Argentina a meno di 48 ore dalla partita del Bentegodi, dopo aver giocato due gare intense con la nazionale. Il “Toro” ha disputato 171 minuti complessivi contro Paraguay e Perù, e anche se ha confermato di sentirsi pronto, Simone Inzaghi potrebbe decidere di gestirlo con maggiore cautela per evitare rischi legati alla stanchezza e ai tanti impegni ravvicinati.