Ultime Notizie Roma del 21-11-2024 ore 13 | 10

dailynews radiogiornale bene ritornate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione in apertura andiamo negli Stati Uniti il piccolo Etna è stato consegnato alla madre Claudia Ciampa dalle autorità della California il bimbo nelle braccia della mamma la Farnesina appena ricevuto questo messaggio dalla console in Italia Los Angeles che conferma che il piccolo è stato restituito la madre il bambino era stato sottratto alla donna con l’inganno dall’ex compagno statunitense durante una vacanza in Puglia lo scorso agosto andiamo in Ucraina aeronautica militare di chi ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale dalla regione meridionale di astrakan durante un attacco contro l’Ucraina è la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente a lungo raggio durante la guerra Lucrino utilizzato missili statunitensi britannici per colpire obiettivi all’interno della Russia azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una Television dopo i missili nuova svolta di biden presidente uscente degli Stati Uniti autorizzato la fornitura chiavi di mini auto l’uomo non persistenti e torniamo in ita on-line edizionedi eduscopio la piattaforma digitale gratuita della fondazione Agnelli con dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado che aiutano i ragazzi le famiglie a capire quali istituti preparano meglio gli studi universitario lavoro dopo il diploma città per città Nella classifica delle scuole speaker ritorno in testa a Milano città fra i classici del paritario Sacro Cuore seguita immediatamente dallo storico Berchet mentre il primo dei licei classici il Gioberti che dopo molti anni scalza il Cavour al vertice l’Istituto Tecnico Tecnologico vallauri di Fossano Cuneo 11 occupazionale dei suoi diplomatica tra Alpi in Italia un meccanico di 74 anni Ugo lofrano è stato trovato morto a Verbicaro comune montano del Tirreno Cosentino l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente dal nipote 40 anni che è stato arrestato il corpo all’interno dell’officina della quale lo prendo era titolare sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Scalea ancora cronaca i carabinieri hanno arrestato un 24enne a San Benedetto del Tronto l’egiziano senzafissadimora sospettato di essere responsabile di violenza sessuale denunciata a metà settembre da una ragazza l’uomo è di sbagliato nel centro città invitata fermarsi aveva cercato di fuggire innescando un inseguimento tra le persone che passeggiavano è terminato con la sua cattura il trasferimento in caserma secondo la ricostruzione dei fatti gli egizi sarebbe riuscito a compiere la violenza approfittando di una fragile condizione psicofisica della ragazza turbata dopo una lite con un’amica davanti un locale della Riviera l’uomo si sarebbe offerto di accompagnarle di confortarla mentre allontanava da sola quando accendo la poi nel luogo appartato dove si è consumata la violenza ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa