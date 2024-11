Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Medio Oriente, Africa centrale, nel mondo si espandono le guerre: quasi il 5% del pianeta è interessato da conflitti. Il report

La porzione diinteressata daiè più che raddoppiata negli ultimi tre anni. A oggi, ha rivelato undella società di risk management Verisk Maplecroft, il 4,6% della superficie delTerra è interessata daarmati, che coinvolgono attori statali e non statali. Nel 2021 la percentuale era solo del 2,8% (l’incremento quindi è del 65%), ma non c’era ancora stata l’invasione russa dell’e la doppia operazione militare israeliana a Gaza e in Libano, in risposta al massacro del 7 ottobre 2023.Per fare un paragone, l’area interessata dalleoggi è grande quanto due volte l’India. E le vittime delleentro la fine dell’anno saranno più di 200 mila, stima il Conflict Intensity Index di Verisk Maplecroft pubblicato giovedì. I teatri est-europeo erientale sono quelli dove si rischiano maggiori escalation di morti e distruzione, ma sono anche le aree dove isono più documentati.