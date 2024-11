Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità in centro terminati lavori su via del traforo per quel che riguarda il trasporto pubblico ripristinata la linea di bus a 71 le altre notizie con un primo sguardo alla settimana in arrivo sabato pomeriggio corteo da Piramide a Piazza Vittorio la manifestazione è promossa dall’Associazione nonunadimeno In occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne il corteo sfilerà lungo viale Aventino Porta Capena via di San Gregorio via Labicana via Merulana ancora sabato pomeriggio dalle 18 è in programma un corteo anche in zona San Lorenzo da via dei Frentani a piazzale Aldo Moro le chiusura ale le deviazioni bus sono sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità