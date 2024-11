Gaeta.it - Sanzioni e controlli straordinari a Napoli: irregolarità nel settore meccanico e della circolazione

Facebook WhatsAppTwitter A, l’attività delle autorità preposte al controllo dellenon conosce soste. Recenti operazioni hanno portato al sequestro di diverse officine meccaniche e alla sanzione di comportamenti inadeguati, sia nelcommerciale che in quellostradale. La capacità delle forze dell’ordine di agire su più fronti contemporaneamente evidenzia un impegno costante per garantire la sicurezza e la legalità nel capoluogo campano.Sequestro di officine meccanicheNei giorni scorsi, l’Unità Operativa Avvocata, unitamente ai Carabinieristazione Quartieri Spagnoli, ha effettuato un’operazione di sequestro penale in via Rosario a Portamedina. Un’officina meccanica è stata trovata operante senza alcuna autorizzazione, sprovvista di certificazioni fondamentali come quelle amministrative, sanitarie e relative all’impatto acustico.