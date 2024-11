Tvzap.it - “Sanremo 2025”, brutte notizie per Carlo Conti e la Rai: arriva la diffida

News Tv. Il Codacons ha annunciato di aver inviato una diffida alla Rai e al conduttore Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025. Questo provvedimento impone un "daspo" preciso. La diffida è stata mandata per evitare che sul palco dell'Ariston vengano proposti contenuti non adatti al Festival e che per cinque sere di fila è seguito da milioni di italiani. "Sanremo 2025", Codacons diffida Carlo Conti e la Rai: il motivo. La Codacons ha presentato una diffida con l'obiettivo di non far salire sul palco dell'Ariston degli artisti che si esibiscano in brani che contengano contenuti offensivi verso le donne o incitamenti alla violenza tra i giovani.