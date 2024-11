Quotidiano.net - Nei nove mesi ricavi Mfe-Mediaset +7%, confermate stime positive

Nei primidell'anno inetti consolidati del gruppo Mfe-ammontano a 2.004 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato netto consolidato, escludendo il contributo di ProsiebenSat1, è positivo per 88,7 milioni, in crescita del 38,7%. L'indebitamento finanziario netto consolidato è pari a 718 milioni, in decisa diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2023 (902 milioni).leper l'intero 2024 sul risultato operativo e la generazione di cassa "in sensibile progresso", con un risultato netto consolidato superiore al 2023. "Sulla base dell'attuale visibilità del mercato" la raccolta pubblicitaria del gruppo Mfe-nel quarto trimestre "si manterrà in territorio positivo, determinando una crescita a fine anno nell'intorno del 5%, decisamente al di sopra delle aspettative".