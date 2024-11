Ilrestodelcarlino.it - Narcotizzato e rapinato: arrestata una ragazza

Ascoli Piceno, 21 novembre 2024 – La Questura di Ascoli ha individuato le presunte autrici di una rapina aggravata compiuta ad Ascoli lo scorso 7 giugno. Si tratta di due donne di nazionalità romena e domiciliate in Campania, poco più che ventenni. Le attività investigative dirette dalla Procura di Ascoli hanno determinato l’emissione da parte del Gip di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambe. L’arresto di una delle due è stato eseguito a Napoli alle prime luci dell’alba di martedì scorso dagli agenti della Mobile di Ascoli assieme ai colleghi napoletani. L’altra donna, invece, allo stato irreperibile, è attualmente ancora ricercata. L’attività investigativa è stata avviata dopo che lo scorso 7 giugno, due donne hanno derubato un commerciante di Ascoli. All’uomo, nel corso di un pranzo, era stata somministrata una sostanza narcotizzante.