Maxi esercitazione della protezione civile a Ostiense in vista del Giubileo

Un’operazione senza precedenti è in programma a Roma per mettere alla prova l’efficienzaindel prossimo. Tra sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 24:00 alle 3:00, la stazionediventerà il fulcro di una simulazione di emergenza notturna che coinvolgerà circa mille persone, tra operatori e figuranti.Lasi prepara alPresentata a Palazzo Valentini dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, l’vedrà la partecipazione di numerose realtà operative: forze dell’ordine,, vigili del fuoco, Ares 118, Croce Rossa e polizia locale. L’obiettivo è testare la capacità di coordinamento tecnico, operativo e sanitario in un contesto di emergenza complesso, replicando scenari realistici per valutare la prontezza delle risposte.