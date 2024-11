Manita Italia | le azzurre conquistano la quinta Coppa del Mondo della nostra storia

Leggi su Sportface.it

Da Malaga, Pietro Corso.“Noi siamo ancora qua, eh già”. 11 anni dopo l’ultima volta, l’è di nuovo sul tetto deldel tennis femminile. Lehanno sollevato al cielo la Billie Jean King Cup dopo una vittoria netta per 2-0 contro la temuta ma, in questo frangente, impalpabile Slovacchia. Lucia Bronzetti ha aperto le danze sconfiggendo Viktoria Hruncakova per 6-2 6-4 in un’ora e 21 minuti di gioco. Mai in discussione la sfida di “Lucy”, così come mai lo è stata quella di Jasmine Paolini. La numero 4 WTA ha sfidato la temuta Rebecca Sramkova, che nel 2017 portò due punti fondamentali quando la Slovacchia batté le. L’incontro ha superato di poco l’ora di gioco, con ‘Jas’ che ha mandato leal settimo cielo in virtù di un netto 6-2 6-1. Inutile il doppio decisivo che avrebbe visto in campo Errani/Paolini contro Hruncakova/Mihalikova.