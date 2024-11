Secoloditalia.it - L’ultimatum di Conte: “Il M5S resti progressista o si trovi un altro leader”. Giuseppi sempre più solo

E adesso tutti tremiamo.La parabola di Giuseppealla guida del Movimento Cinque Stelle è arrivata alla sua curva conclusiva? E’ ildel m5S stesso a prefigurarlo: “Mi sembra evidente che se dalla costituente dovesse emergere una traiettoria politica opposta a quella portata avanti finora dalla miaship, mi farei da parte. Si chiama coerenza”. Vedtremo. Così ildel Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervistato da Repubblica in vista dell’assemblea costituente del M5S in programma sabato 23 e domenica 24 novembre. Se la “scelta di campo” compiuta nel 2021 con la carta dei principi e dei valori “venisse messa in discussione, il Movimento dovrà trovarsi un”, avverte l’ex presidente del Consiglio scatenando un vero e proprio terremoto politico.