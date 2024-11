Quifinanza.it - L’Agenzia delle Entrate cerca personale, nuovo concorso per assumere 190 funzionari

È online unbando didelper l’assunzione di 190a tempo pieno e indeterminato, un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione. Ilè rivolto a candidati con specifici requisiti di laurea, in grado di operare in settori strategici come la gestionegare pubbliche, l’analisi del patrimonio immobiliare e l’auditing.Con questa selezione,punta a reclutare profili qualificati, in grado di contribuire al miglioramento dei processi interni e alla digitalizzazione dei servizi.Il bandoL’avviso di selezione prevede la disponibilità di 190 posti, in particolare verranno assunte a tempo indeterminato 66 persone per la famiglia professionaleo tecnico e 124gestionali.