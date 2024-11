Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga, Green Day, Post Malone e Travis Scott guidano la lineup del Coachella 2025

Regalo di Natale imprevisto e graditissimo per tutti gli appassionati della manifestazione musicale californiana. IlMusic Festival ha annunciato, in anticipo rispetto alla solita tabella di marcia, la suaper il. La serie di concerti si terrà nei weekend dall’11 al 13 aprile per replicare, lo stesso mese, dal 18 al 20. Il raduno, bisogna dirlo, viene da anni un po’ deludenti in termini di partecipazione e accoglienza da parte del pubblico; stavolta, però, ha tutte le intenzioni di tornare agli antichi fasti.: gli headlinerLadelSi punta sui grandi, grandissimi nomi. Gli headliner saranno, infatti,, iDay,, artisti ai quali è difficile resistere, nonostante i costi dei biglietti siano progressivamente aumentati nel corso del tempo.